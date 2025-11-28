Karar, özellikle 27 Aralık 2024’ten önce aracını satan engelli bireylerin yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldıracak nitelikte.

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan, engelli bireylerin yıllardır beklediği önemli gelişmeyi duyurdu. Danıştay 7. Dairesi, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin 10. maddesinde yer alan “10 yıl dolmadan ikinci kez ÖTV’siz araç alınamaz” hükmünün yürütmesini durdurdu.

15 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenleme, engelli bireylerin ilk araçlarını elden çıkardıktan sonra ikinci kez ÖTV muafiyetiyle araç alabilmeleri için 10 yıl beklemelerini zorunlu kılıyordu. Tebliğin bu maddesi, özellikle geçmiş yıllarda araçlarını 5 yıl sonunda satan engelliler için geriye dönük hak kayıplarına yol açmıştı.

“Kazanılmış hakları ihlal ediyor”

Danıştay’ın kararında, düzenlemenin geriye dönük uygulanmasının hukuka aykırı olduğu açıkça vurgulandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Düzenlemenin, önceki dönemde aracını satanlar yönünden de geçerli sayılacak şekilde yürürlüğe konduğu, bu kısmın açık şekilde hukuka aykırı olduğu ve engelli bireylerin topluma aktif katılımını engelleyebileceği anlaşılmıştır.”

Mahkeme, 10 yıl kuralının engellilerin bağımsız hareket etme hakkını kısıtlayabileceği ve sosyal hayata katılımlarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Karar Kimleri Kapsıyor?

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte:

27 Aralık 2024’ten önce ÖTV istisnasıyla araç alan ,

Aracını 5 yıl şartını doldurduktan sonra satan veya devreden ,

Yeni araç almak isteyen engelli bireyler

10 yılı beklemeden yeniden ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilecek.

Bu karar, binlerce engelli vatandaşın yaşadığı hak kayıplarının giderilmesini sağlayacak.

“Engelliler için kritik bir dönüm noktası”

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan, kararın büyük bir sosyal etki yaratacağını belirterek şöyle konuştu:

“Yoğun çabalarımız ve hukuki mücadelemiz, engellilerin kazanılmış haklarını koruyan bu dönüm noktasına ulaştı. Karar, yıllardır yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldıran tarihi bir adımdır.”