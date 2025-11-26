İlk 5’teki Skandallar Yarışmayı Gölgeledi

Bangkok’ta 122 ülkenin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Meksikalı Fernandez birinciliği kazanırken Taylandlı Praveenar Singh ve Venezuelalı Stephany Abasali onu takip etti. Filipinler ve Fildişi Sahili temsilcileri de ilk 5’te yer aldı. Ancak final haftası boyunca yaşanan tartışmalar, organizasyonun huzursuz bir ortamda geçtiğini gösterdi.

Organizatör ekibe yönelik sosyal medya eleştirileri artarken, bazı jüri üyeleri “gizli ve geçersiz oylama” iddialarıyla görevlerinden ayrıldı. Fransız-Lübnanlı müzisyen Omar Harfouch, jürilikten çekilerek oylamalara resmi olmayan kişilerin katıldığını öne sürdü.

Tacını İade Eden Kraliçeler

Fildişi Sahilli Olivia Yacé, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kişisel değerlerinin yarışmaya devam etmesine izin vermediğini belirterek Miss Universe Africa and Oceania unvanından ve Miss Universe Komitesi ile tüm bağlarını sonlandırdığını duyurdu.

Estonyalı Brigitta Schaback ise Miss Universe Estonya unvanından ayrıldığını açıklayarak, değerlerinin ve iş ahlakının ulusal direktör ile uyuşmadığını belirtti. Schaback, kadınların güçlendirilmesi ve eşitlik çalışmalarını bağımsız şekilde sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye’yi Temsil Eden Ceren Arslan’dan Şok Açıklamalar

Ceren Arslan, yarışmada estetik operasyon geçirmemiş üç adaydan biri olduğunu, birinci seçilen güzelin estetik operasyon geçirdiğini iddia etti. Arslan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Adaylar arasında estetik operasyon geçirmemiş 3 kişiydik. Birinci seçilenin burnunda estetik vardı. Estetik doktorları sponsor olmuş. Bu kadar sahtekârlık dolu bir yarışmaydı.”

Ceren Arslan ayrıca yarışmada ilk 5’i tahmin ettiğini belirterek, jüri üyelerinin kendisini ilk 30’dan daha çirkin bulduğunu söyledi ve destek veren takipçilerine teşekkür etti:

“Çok çabaladık, emek verdik… Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için hakkınızı helal edin.”

Kainat Güzeli Yarışması’nda Skandallar Bitmiyor

2025 Kainat Güzeli Yarışması, güzellik yarışmalarında daha önce görülmemiş tartışmalara sahne oldu. Tacını iade eden kraliçeler ve estetik operasyon iddiaları, organizasyonun şeffaflığına dair soru işaretleri doğurdu. Sosyal medya ve magazin gündemi, yarışmanın yankılarıyla sarsılmış durumda.