İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,19 artış gösterdi. 2024 Kasım ayına göre değişim oranı ise yüzde 38,28 oldu. Bu artış, İstanbul’da tüketici fiyatlarındaki yıllık yükselişi gözler önüne serdi.
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)
Toptan fiyatları yansıtan İTO Toptan Eşya Fiyat Endeksi ise Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış gösterdi. Yıllık değişim oranı yüzde 23,12, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 28,24 olarak kaydedildi.
Kasım 2025’te toptan fiyatlarda gruplara göre değişimler şöyle gerçekleşti:
-
Kimyevi maddeler: %4,88 artış
-
İşlenmemiş maddeler: %3,32 artış
-
Gıda maddeleri: %1,32 artış
-
Yakacak ve enerji: %1,86 artış
-
İnşaat malzemeleri: %1,29 artış
-
Madenler: %1,03 artış
-
Mensucat: değişim görülmedi
Yıllık ortalama bazda ise en yüksek artış inşaat malzemelerinde (%50,28), mensucatta (%39,28) ve gıda maddelerinde (%29,10) gerçekleşti.
Tüketici Gruplarında Fiyat Hareketleri
Kasım ayında tüketici harcama gruplarındaki aylık değişimler ise şöyle oldu:
-
Alkollü içecekler ve tütün: %2,59 artış
-
Konut harcamaları: %2,30 artış
-
Sağlık: %1,69 artış
-
Ev eşyası: %1,68 artış
-
Çeşitli mal ve hizmetler: %1,66 artış
-
Eğlence ve kültür: %1,41 artış
-
Lokanta ve oteller: %1,37 artış
-
Gıda ve alkolsüz içecekler: %1,28 artış
-
Eğitim: %0,02 artış
-
Giyim ve ayakkabı: %-1,55 azalış
-
Ulaştırma: %-0,03 azalış
İstanbul’da Kasım ayında en yüksek fiyat artışı alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşanırken, en fazla düşüş giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Gıda harcamalarında ise kış mevsimsel etkisi fiyatları yukarı yönlü etkiledi.
İTO verileri, İstanbul’daki fiyat hareketlerinin hem tüketici hem de toptan seviyede artış eğiliminde olduğunu ortaya koyarken, bazı gruplarda mevsimsel ve piyasa koşullarına bağlı düşüşlerin de görüldüğünü gösterdi.