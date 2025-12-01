İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,19 artış gösterdi. 2024 Kasım ayına göre değişim oranı ise yüzde 38,28 oldu. Bu artış, İstanbul’da tüketici fiyatlarındaki yıllık yükselişi gözler önüne serdi.

Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)

Toptan fiyatları yansıtan İTO Toptan Eşya Fiyat Endeksi ise Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış gösterdi. Yıllık değişim oranı yüzde 23,12, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 28,24 olarak kaydedildi.

Kasım 2025’te toptan fiyatlarda gruplara göre değişimler şöyle gerçekleşti:

Kimyevi maddeler: %4,88 artış

İşlenmemiş maddeler: %3,32 artış

Gıda maddeleri: %1,32 artış

Yakacak ve enerji: %1,86 artış

İnşaat malzemeleri: %1,29 artış

Madenler: %1,03 artış

Mensucat: değişim görülmedi

Yıllık ortalama bazda ise en yüksek artış inşaat malzemelerinde (%50,28), mensucatta (%39,28) ve gıda maddelerinde (%29,10) gerçekleşti.

Tüketici Gruplarında Fiyat Hareketleri

Kasım ayında tüketici harcama gruplarındaki aylık değişimler ise şöyle oldu:

Alkollü içecekler ve tütün: %2,59 artış

Konut harcamaları: %2,30 artış

Sağlık: %1,69 artış

Ev eşyası: %1,68 artış

Çeşitli mal ve hizmetler: %1,66 artış

Eğlence ve kültür: %1,41 artış

Lokanta ve oteller: %1,37 artış

Gıda ve alkolsüz içecekler: %1,28 artış

Eğitim: %0,02 artış

Giyim ve ayakkabı: %-1,55 azalış

Ulaştırma: %-0,03 azalış

İstanbul’da Kasım ayında en yüksek fiyat artışı alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşanırken, en fazla düşüş giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Gıda harcamalarında ise kış mevsimsel etkisi fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

İTO verileri, İstanbul’daki fiyat hareketlerinin hem tüketici hem de toptan seviyede artış eğiliminde olduğunu ortaya koyarken, bazı gruplarda mevsimsel ve piyasa koşullarına bağlı düşüşlerin de görüldüğünü gösterdi.