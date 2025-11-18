ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşen 16’ncı Governors Ödülleri, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Onursal Oscar” sahipleri arasında bu yıl Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas yer aldı.

Cruise ödülünü Alejandro Gonzales Iñárritu’dan aldı

“Birdman”, “The Revenant” ve “Babel” gibi filmlerle tanınan usta yönetmen Alejandro Gonzales Iñárritu, sahneye çıkarak ödülü Tom Cruise’a takdim etti. Yıllardır beyazperdede sergilediği tutku ve disiplinle adından söz ettiren Cruise, konuşmasında sinemanın hayatındaki dönüştürücü etkisine vurgu yaptı.

“Sinemanın gücü insanları bir araya getirmesidir”

Sinemanın kendisini dünyanın dört bir yanına götürdüğünü söyleyen Cruise, şu ifadeleri kullandı:

“Sinemanın bana farklılıklara değer vermeyi ve saygı duymayı öğrettiğini düşünüyorum. Nereden gelirsek gelelim, sinema salonlarında birlikte gülüyor, birlikte hissediyor, birlikte umut ediyoruz. Bu sanat formunu desteklemek, yeni sesleri savunmak ve sinemayı güçlü kılan şeyleri korumak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.”

Oyunculuğun küçük yaşlardan itibaren hayatının merkezinde yer aldığını anlatan Cruise, sinemaya olan tutkusunun hiç azalmadığını söyledi.

Cruise’un Oscar geçmişi

Tom Cruise bugüne kadar “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ve “En İyi Film” kategorilerinde toplam dört kez Oscar’a aday gösterildi, ancak hepsinde ödüle ulaşamamıştı. 2025 Governors Awards ile Cruise, kariyerinin ilk Oscar heykelciğine kavuşmuş oldu.

Sinemaya damgasını vuran isim

“Top Gun”, “Mission: Impossible”, “Jerry Maguire”, “Born on the Fourth of July” ve daha birçok unutulmaz projede yer alan Tom Cruise; hem oyunculuğu hem de sinema sektörüne yaptığı katkılar sayesinde Hollywood’un en etkili figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.