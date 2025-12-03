SANKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU, TAHKİM İLE EN GEÇ 6 AY İÇİNDE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN KARARA BAĞLANDIĞINI BELİRTEREK, ANCAK İŞ DÜNYASININ TİCARİ MESELELERDE TAHKİME YETERİNCE BAŞVURMADIKLARINI SÖYLEDİ.

SANKO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ticari konularda birçok meselenin haklı olarak mahkemelerde çözüm arandığını, ancak iş dünyasının sorunlarını daha kısa yoldan halledebilecekleri tahkimi kullanmada zayıf kaldıklarını söyledi. Konukoğlu, ticari konularda birçok meselenin haklı olarak mahkemelerde çözüm arandığını, ancak iş dünyasının sorunlarını daha kısa yoldan çözebileceğini, bunun için de Tahkim’e gitmesi gerektiğini kaydetti. “19. ICC Türkiye Tahkim Günü”, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 14 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’da Hil ton Bomonti Hotel ve Conference Center’da düzenlendi. Konferansa alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenler katıldı. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve TOB B’un İstanbul’da düzenledikleri toplantıya katılan Konukoğlu soruları yanıtladı. Normal şartlarda uyuşmazlık olduğunda ticaret mahkemelerinde çözümler aranmaya çalışıldığına vurgu yapan Adil Sani Konukoğlu, “Mahkemelere gidildiğinde çok uzun süreçlerle karşılaşıyorsunuz. Ama siz tahkime giderseniz daha kısa zamanda meselelerinizi çözebilirsiniz. Örneğin TOBB Tahkim Kurulu, İstanbul Tahkim Kurulu, Uluslararası İslâm Tahkim Merkezi’ne geldiğinizde sorunlarınızı hakemler tarafından kısa zamanda maksimum 6 ay içerisinde halledebilirsiniz. Ticaret erbabısınız, alacağınız var, alamıyorsunuz. Mahkemede kazansanız da dava süreci uzun yıllar sürdüğünden kayıplara uğrayabiliyorsunuz. Ancak tahkime giderseniz hızlı çözüme ulaşabiliyorsunuz” dedi.

MESELELER HIZLI ÇÖZÜLÜYOR

Türkiye'de bugün 3 tane tahkim kurulu olduğunu, 2'sinin İstanbul'da, 1'inin Ankara'da, diğer şehirlerin odalarında da tahkim kurullarının faaliyette olduğu bilgisini veren Konukoğlu, “İstanbul işin merkezi. Kurullara gelen meseleler kısa sürede hallediliyor. Söz konusu tahkim kurulları yasalarda yeri olan ve alınan kararların dünyanın her yerinde geçerli olduğu bir organizasyon. Bu kurullar yıllardır çalışıyor. Maalesef iş dünyamız bu tahkim müesseselerini tam anlamıyla kullanmıyor. Ne kadar çözüm olacağını da bilmiyorlar” diye konuştu. TOBB ile ICC toplantılarını İstanbul'da yaptığını ve İstanbul’un öneminin altını çizen Adil Sani Konukoğlu,” İstanbul'da 2 büyük tahkim merkezi var... İstanbul Tahkim Merkezi diğeri de İslâm Tahkim Merkezi... İslam Tahkim Merkezi tica ret anlamında her konuda tüm İslam ülkeleri ve uluslararası tüm davalara bakıyor. Tabii bunların hepsinin hamisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). Merkez Cumhurbaşkanı’nın önerisiyle İstanbul’da TOBB hamisinde kuruldu” ifadelerini kullandı.

ICC TÜRK HUKUKÇULARA DAHA FAZLA YER VERMELİ

Konferansın açılış konuşmasını yapan TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, "Yatırım ortamının en önemli unsurlarından biri, sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin garanti altına alınmasıdır. ICC’nin Milletlerarası Tahkim Sistemi bu açıdan önemli bir güvencedir" dedi. Kopuz konuşmasında, ICC’nin dünya ticaretinin gelişmesi için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu belirterek, "170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil etmektedir. Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış tek iş dünyası organizasyonudur" diye konuştu. Ali Kopuz, Türkiye’nin ICC tahkimindeki yükselişine dikkat çekerek, "ICC’nin hakem atamalarında Türk hukukçulara daha fazla yer ver mesini bekliyoruz" dedi. Kopuz, ICC Tahkim Sistemi’nin yatırım ortamı için önemli bir güvence olduğunu da vurguladı.

YATIRIM ORTAMININ GÜVENCESİ

ICC’nin küresel ölçekte kabul gören iş kuralları oluşturduğunu vurgulayan Kopuz, "ICC, anlaşmazlıkların çözümüyle, küresel ticaret ve yatırımların desteklen mesinde de önemli bir rol oynamıştır" dedi. ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu da belirten Kopuz, Divan’ın her kıtadan ve 100’den fazla ülkeden üyeyle en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olduğunu hatırlattı. Kopuz, "Yatırım ortamının en önemli unsurlarından biri, sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin garanti altına alınmasıdır. ICC Tahkim Sistemi, yatırım ortamı için önemli bir güvencedir. ICC’nin Milletlerarası Tahkim Sistemi bu açıdan önemli bir güvencedir" diye konuştu.

KOBİ VE START-UPLAR İÇİN ÇÖZÜM

ICC’nin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre daha hızlı ve ekonomik mekanizmalar geliştirdiğini belirten Kopuz, özellikle ICC Seri Tahkim Mekanizması’nın (EPP) KO Bİ’ler ve start-up’lar için uygun bir çözüm sunduğunu söyledi. Kopuz, ICC’nin 2024 istatistiklerine göre, ICC Tahkim Kuralları kapsamında 831 yeni dava açıldığını, Tür kiye’nin ise 2023’te 56 olan dava sayısını 2024’te 80’e yükselterek ICC tahkimine taraf katılımında ilk 10 ülke arasına girdiğini aktardı. TOBB ve ICC Türkiye olarak tahkimin bilinmesi ve yaygınlaşması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

ICC 170 ÜLKEDE NE İŞ YAPIYOR?

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), günümüzde, 170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eden, Birleşmiş Milletlerde de gözlemci statüsünü kazanmış en büyük küresel iş dünyası organizasyonu olarak faaliyet gösteriyor. ICC, işletmelerin uluslararası ticaret sorunlarını çözme sürecini hızlandırıyor. . ICC, tahkim ve ADR hizmetlerinde eşsiz mükemmellik seviyeleriyle, şirketler, devletler ve bireyler için uyuşmazlıkların önlenmesini ve çözümünü kolaylaştırıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ICC’nin üyesi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

ICC TÜRKİYE BİRİMLERİYLE FAALİYETTE

1934 yılında kurulan Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye), Bakanlar Kurulu Kararı ile 1945 yılında “Milli” adını alarak yapılanmasını tamamladı. ICC Türkiye’nin çalışmalarının genişletilmesi amacıyla, Komitenin kuruluş ve işlerinin yürütülmesi görevi, 1950 yılında 5590 sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne verildi. 27 üye ile işe başlayan ve üye sayısı 1955 yılında 120’ye çıkarılan ICC Türkiye’nin halen 250’ye yakın üyesi bulunuyor. ICC Türkiye Milli Komitesi, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın deneyimlerini paylaşmak ve tahkim konusunda iş dünyasını aydınlatmak amacıyla geleneksel tahkim konferansları düzenliyor.