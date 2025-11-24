İBB Meclis Üyesi Zeki Koç, yapılan asfalt çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbullu ve Arnavutköylü hemşerilerimiz asfalt beklerken, Mavi Göl döküm alanında bu kadar asfalt yapılmasını dikkatle izliyoruz. Hem ana arterlerde hem caddelerde asfalt yapılmadığını görüyoruz. Buraya yapılan asfaltın buralarda harcanması bizleri üzüyor” ifadelerini kullandı.

Hafriyat Kamyonları Yolları Tehdit Ediyor

Mavi Göl ve çevresi, İBB tarafından resmi kararlarla hafriyat döküm alanı ilan edilmişti. Bölgenin kamyon trafiğine açılmasıyla birlikte doğa tahribatı hızla arttı. Hafriyat kamyonları, göl çevresindeki yollarda yoğun şekilde hareket ediyor ve tonlarca hafriyat döküyor. Zeki Koç, bu yoğun kamyon trafiği nedeniyle kısa süre içinde asfaltın yeniden bozulacağını belirterek, “Tonlarca asfalt heba olacak” eleştirisinde bulundu.

İBB’nin Açıklaması ve Vatandaş Tepkisi

İBB, Mavi Göl yolundaki asfalt çalışmalarını “çevresel estetik ve konfor sağlamak” amacıyla yaptığını duyurmuştu. Ancak bölge sakinleri ve bazı meclis üyeleri, önceliğin ana arterler ve yerleşim yolları olması gerektiğini vurguluyor.

Zeki Koç, sözlerini şöyle tamamladı: “İSFALT bu dönemde zarar ederken, belki de asfaltı beklemek Büyükşehir Belediyesi’nden onlara da haksızlık olur. Ancak vatandaşlarımızın beklentileri göz ardı edilmemeli.”

Mavi Göl çevresindeki çalışmalar ve yol düzenlemeleri, İstanbul genelinde asfalt ve yol yönetimi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.