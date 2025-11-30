AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acımız büyük” ifadeleriyle Öztürk’ün vefatını duyurdu.

Ailesinden Duygusal Paylaşım

Cemal Öztürk’ün ailesi, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ailemizin çınarı, bizlere sevgisiyle yön veren, duruşuyla örnek olan, 26 ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk, dünya sürgününü tamamlayarak beka âlemine göç etmiştir. Onu anlatmaya kelimeler kâfi değildir. Bizlere bıraktığı hatıralar, öğretiler ve sevgisi yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Acımız büyük, boşluğu tarifsizdir. Cenazemiz salı günü öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesi Akköy Köyü’nde defnedilecektir. Rabbim cenneti ve cemâliyle müşerref eylesin. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

Cemal Öztürk Kimdir?

1958 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğan Cemal Öztürk, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı.

Kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulunan Öztürk;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzman,

KTÜ’de öğretim görevlisi,

ÇAYKUR’da Genel Müdür Yardımcısı,

Fiskobirlik’te Genel Müdür,

BMC’de Genel Koordinatör,

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı,

TFF Denetim Kurulu Üyesi

gibi görevlerde bulundu.

Siyasi kariyerinde ise TBMM’de 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekili olarak görev yapan Öztürk, Plan ve Bütçe Komisyonu ile KEİPA üyeliklerinde yer aldı.

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Ekovitrin olarak, değerli siyasetçi, ülkesine hizmet etmiş kıymetli devlet insanı Cemal Öztürk’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Giresun halkına başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.