Kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan gölde su seviyesinin hızla gerilemesiyle birlikte yıllardır su altında kalan tarihi su kanalları ve iskeleler ortaya çıktı. Göl üzerinde bulunması gereken teknelerin ise karaya oturduğu görüldü.

Azalan yağışlar ve artan buharlaşmanın etkisiyle Terkos Gölü’nde su seviyesi son yılların en düşük seviyelerine yaklaşırken, Balaban kıyısında çekilen su nedeniyle göl tabanında onlarca yıldır kullanılmayan tarihi su kanalları gün yüzüne çıktı. Etrafı tamamen çamurla kaplanan kıyı şeridinde eski iskeleler toprakta kaldı, balıkçı tekneleri ise gölün çekilmesiyle karada kaldı.

Drone ile havadan görüntülenen bölge, kuraklığın etkisini dramatik şekilde ortaya koyuyor. Göl yatağında belirgin şekilde daralan su alanı, hem doğal ekosistemi hem de kentin su güvenliğini tehdit ediyor.

İstanbul genelinde baraj ve göllerin doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine kadar gerilerken, Terkos Gölü’nde ortaya çıkan çarpıcı görüntüler uzmanları endişelendiriyor. Kentin yüzyıllardır en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan gölde yaşanan çekilme, kuraklık riskine karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.