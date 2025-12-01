İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yalnızca %18,27 seviyesinde ölçüldü. Önemli barajlarda durum ise daha da kritik:

Ömerli Barajı: %14,88 doluluk

Darlık Barajı: %28,02 doluluk

Elmalı Barajı: %49,79 doluluk

Terkos Barajı: %20,47 doluluk

Alibey Barajı: %11,04 doluluk

Büyükçekmece Barajı: %19,88 doluluk

Sazlıdere Barajı: %17-18 doluluk aralığında

Kazandere ve Pabuçdere Barajları: %2-3 doluluk

Havadan çekilen görüntüler, İstanbul’un barajlarında yaşanan kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Özellikle Ömerli, Alibey, Kazandere ve Pabuçdere gibi kritik su kaynaklarında su seviyesinin ciddi oranda azalması, kentin su güvenliği açısından endişe yaratıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde yağışların yeterli olmaması durumunda su kısıtlamaları ve tasarruf önlemlerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşlara ise su kullanımında dikkatli olmaları ve israfı önlemeleri tavsiye ediliyor.