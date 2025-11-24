Bolu’da bulunan Gezer Terlik Fabrikası’nda çalışan işçiler, aylardır yaşadıkları maaş gecikmeleri ve iddia edilen baskılar nedeniyle bugün sabah saatlerinde iş bırakma eylemine gitti. Üretim hattındaki makineleri durduran işçiler, fabrika içerisinde makine başında oturarak protestolarını sürdürdü.

Jandarma Ekipleri Fabrikaya Çağrıldı

Eylem sırasında fabrika yönetiminin talebi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İçeride bekleyen işçilerin eylemi tutanak altına alınırken, saatler süren protestonun ardından işçiler servislerle evlerine gönderildi. Maaş mağduriyetinin halen devam ettiği öğrenildi.

TEKSİF’ten Fabrika Yönetimine Tepki

Fabrika dışında açıklama yapan Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) Bolu İl Temsilcisi Sedat Alural, işçilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

Alural, işverenin sendikal faaliyetlere karşı açtığı davaların sendika lehine sonuçlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“İşverenin itirazlarına rağmen iki davayı kazandık. Yargıtay’dan gelecek kararı bekliyoruz. Ancak işveren, üye sayısını düşürmek için baskı uygulamaya devam ediyor. İçeride üyelerimize mobing yapıldığı bilgisi geliyor. İşçiler aylardır maaşlarını zamanında alamıyor. Bugün içeride tüm işçi arkadaşlarımız işi bıraktı. Makinelerin başında oturuyorlar. Maaş ödenmediği için tutanak tutulduğu bilgisi bize ulaştı.”

Maaş Gecikmeleri Tepkileri Artırdı

Fabrika çalışanlarının bir süredir maaşlarını geç aldıkları ve bu durumun düzenli olarak tekrarlandığı iddia ediliyor. Üretim hattını durduran işçiler, sorun çözülene kadar eylemlerine devam edeceklerini bildiriyor.