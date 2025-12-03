Henüz üç gün önce açılan hamburgerci ile hemen yanında bulunan kahveci, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olaydan kısa süre önce işletme sahiplerinin yurtdışından aranarak haraç istendiği öne sürüldü.

Yeni açılan işletme gece yarısı hedef alındı

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşanan olayda, popüler yemek yarışması MasterChef'in şampiyon isimlerinden Serhat Doğramacı’nın yeni açtığı hamburgerciye motosikletli olduğu değerlendirilen saldırganlar tarafından ateş açıldı. Aynı anda Doğramacı’nın ortaklarına ait kahveci de kurşunların hedefi oldu. Her iki işyerinde de camlar ve tabelalarda hasar oluştu.

“Yurtdışı numarasından arayıp para istediler”

İşyeri sahiplerinin, saldırıdan günler önce yurtdışı kaynaklı bir numaradan aranarak para talebiyle tehdit edildiği iddia edildi. Saldırının bu haraç isteme girişimiyle bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.

Emniyet kapsamlı soruşturma başlattı

Silah seslerinin ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik kamerası taraması yaptı. Saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

Mahallede tedirginlik

Gece saatlerinde yaşanan saldırı, çevredeki işletme sahipleri ve mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı. Esnaf, son günlerde bölgede benzer tehdit olaylarının yaşanıp yaşanmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.