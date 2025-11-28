Daha önce aynı davada yargılanan 8 gazeteci ve 4 avukat da duruşma sonrası beraat etmişti. Böylece davada yargılanan tüm isimler hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

Saraçhane eylemleri ve soruşturma süreci

Saraçhane davası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında başlatılan gözaltılarla başlamıştı. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla ülke genelinde protestolar düzenlenmiş, Saraçhane’deki eylemler günlerce sürmüştü.

Eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan çoğu genç ve öğrenci 87 kişi hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla iddianame hazırlanmış, İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Mahkeme kararının önemi

Bugün sonuçlanan duruşmayla birlikte, Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan tüm sanıklar suçsuz bulunarak beraat etti. Karar, Türkiye’de son yıllarda tartışma yaratan toplumsal protestolar ve yargı süreçleri açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.