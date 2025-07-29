Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSFALT ve İETT bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelerin, örgüt tarafından manipüle edildiği tespit edildi. Bu ihalelerde görev alan komisyon üyeleri ile yetkili kamu personellerinin, suç örgütüyle irtibatlı hareket ederek ihalelere fesat karıştırdığı ve karşılığında rüşvet aldıkları öne sürüldü.

Şüphelilere ait İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun illerindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, örgütün belediye ihalelerinde nasıl bir sistem kurduğu ve hangi projelere müdahale ettiği de mercek altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha geniş bir çerçevede derinleştirilmesi bekleniyor.

Savcılık, kamu kaynaklarının usulsüz şekilde özel çıkarlar uğruna kullanıldığını gösteren bu iddiaların, tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.