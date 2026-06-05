Gece saatlerinden itibaren başlayan ve gün boyu devam eden geniş çaplı kesintiler nedeniyle milyonlarca İstanbullu isyan bayrağını çekti. Şehrin göbeğinde hayat durma noktasına gelirken, zarar her geçen dakika katlanıyor.

Gece Yarısından Beri Karanlık: Mağduriyet Çığ Gibi Büyüyor

Resmi açıklamalarda kesintilerin kademeli olarak yapılacağı söylense de, sabahın ilk ışıklarından ve hatta bazı ilçelerde geceden beri enerji hatlarının tamamen kesik olduğu bildiriliyor. 21 ilçeyi vuran bu devasa kesinti dalgası, cuma günü iş yoğunluğunun en yüksek olduğu saatlerde megakenti adeta felç etti.

Vatandaşlar ve esnaf sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, BEDAŞ’ın "planlı" olarak adlandırdığı bu durumun plansız bir kaosa evrildiği açıkça görülüyor.

Esnaf Çaresiz, Evlerde Gıdalar Bozuluyor!

Teknoloji çağında, metropolün göbeğinde saatlerce süren bu kesintinin faturası yine vatandaşa kesildi. Sahadan gelen ilk bilgilere göre durum içler acısı:

Buzdolapları İflas Etti, Yiyecekler Bozuluyor: Saatlerdir elektrik yüzü görmeyen evlerde ve marketlerde buzdolapları erimeye başladı. Kavurucu sıcakların da etkisiyle tonlarca et, süt ve donmuş gıda ürünü bozulma riskiyle karşı karşıya. Vatandaşlar gıdalarını çöpe atmaya başladı.

İş Yerleri Kepenk İndiriyor: Dijital dünyada iş yapan ofisler, jeneratörü olmayan küçük esnaflar, kuaförler ve kafeler saatlerdir hizmet veremiyor. Üretim durdu, maddi zarar milyonlarca lirayı buldu.

Cihazlar Bozulma Tehlikesinde: Elektriğin aniden gidip gelmesi ve uzun süreli voltaj dalgalanmaları yüzünden evlerdeki beyaz eşyalar ve bilgisayarlar yanma riskiyle karşı karşıya.

2026 İstanbul'unda "9 Saat Kesinti" Kabul Edilemez!

Gelişmiş dünya kentlerinde bu tür bakım çalışmaları vatandaşın en az etkileneceği gece saatlerinde, bypass sistemleriyle hissettirilmeden dakikalar içinde çözülürken; İstanbul'da halkın gün ortasında saatlerce mağdur edilmesi büyük bir yönetim zafiyetini ortaya koyuyor. Esnafın uğradığı ciro kaybını, evlerde çöpe giden gıdaların zararını kimin karşılayacağı ise tam bir muamma.

Kesintinin Sürdüğü Kritik Bölgeler

Avrupa ve Anadolu yakasında hayatı durduran kesintilerden en çok etkilenen nüfus yoğunluğu yüksek ilçeler şunlar:

En Çok Etkilenen Bölgeler Avrupa Yakası: Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa Anadolu Yakası: Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye