Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, 'Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. 6'ncı sene-i devriyesini büyük bir mutlulukla idrak ediyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından cami çıkışında vatandaşları selamladıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu'

Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının tüm İslam alemi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, merhum Necip Fazıl Kısakürek'in yıllar önce dile getirdiği 'Ayasofya açılacak' sözlerini hatırlattı. Erdoğan, Ayasofya'nın yalnızca yeniden ibadete açılmadığını, aynı zamanda İslam alemiyle yeniden buluşturulduğunu ifade etti.

Ayasofya'da restorasyon ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, tarihi mabedin hem İslam dünyasına hem de tüm insanlığa açık olduğunu belirterek, 'Mimari özellikleri ve dünyadaki konumuyla çok farklı bir eser olan Ayasofya'nın bu sürecini yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı Rabbimize hamdediyoruz' diye konuştu.

'Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin Türkiye açısından önemli bir kazanım oldu'

NATO Zirvesi'ni değerlendiren Erdoğan, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere zirveye katılan liderlerin memnuniyetlerini kendileriyle paylaştığını belirtti. Bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrasında, hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları programda olsun, yemekte olsun, mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen zirvelerin Türkiye açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Erdoğan, '20 yıl sonra İstanbul'un ardından Ankara'da gerçekleştirilen zirve bizler için büyük bir zenginlik ve mutluluk oldu. Zirvenin ardından tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'İnşallah bizlere de böyle bir dünya şampiyonluğu nasip olur'

İspanya'nın Dünya Kupası zaferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaşadığı mutluluğun son derece doğal olduğunu belirtti. Türkiye'nin de benzer başarıları yakalayabileceğine inandığını ifade eden Erdoğan, 'İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşarız. Bu başarılar Türkiye'ye çok yakışır' ifadelerini kullandı.