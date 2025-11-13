Karar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de yapılan toplantıda alındı. Toplantıda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bakım, onarım veya özel organizasyonlar nedeniyle tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı durumlarda uygulanacak alternatif güzergah konuşuldu.

Yeni Güzergah Nasıl Olacak?

Anadolu Yakası → Avrupa Yakası: Metrobüsler Söğütlüçeşme İstasyonu’ndan çevre yolunu kullanarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçecek, Büyükdere ve Barbaros Bulvarı üzerinden Zincirlikuyu İstasyonu’na ulaşacak.

Avrupa Yakası → Anadolu Yakası: Metrobüsler Zincirlikuyu İstasyonu’ndan çıkarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne bağlanacak, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme İstasyonu’na ulaşacak.

UKOME toplantısında yapılan oylamada, belirtilen özel günlerde metrobüs seferlerinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Bu uygulama ile İstanbul’daki büyük spor etkinlikleri, Cumhuriyet Bayramı ve 15 Temmuz anma etkinlikleri gibi özel günlerde toplu taşıma aksaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.