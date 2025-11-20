Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tamer Uygun, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem P.’nin kendisini kent ormanı içerisindeki ofisine çağırdığını belirtti. Uygun ifadesinde, "Yeni ihale döneminde ihaleyi benim kazanmamı istediklerini ancak Ertan Yıldız’ın bu iş için 4 milyon TL talep ettiğini söyledi. Ben ise yaklaşık 20 milyon TL civarında alacağımın olduğunu ve böyle bir ödemeyi yapamayacağımı belirttim. Ancak Ethem P. durumu dert etmememi ve ödeme çıkacağını söyledi" dedi.

Uygun, daha sonra aralarında yapılan görüşmeler sonucu 2 milyon 750 bin TL ödeme üzerinde anlaştıklarını ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.’nin şirketine 6 milyon TL’lik ödemeyi parça parça yaptığını kaydetti. Uygun, ödemelerin 2 milyon 500 bin TL’sini Fahrettin Beşli’ye teslim ettiğini, 250 bin TL’sini ise kim olduğunu bilmediği bir şahsa verdiğini ifade etti.

Uygun ayrıca, Fahrettin Beşli’nin şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ Genel Müdürü olarak görev yaptığını belirtti ve "Üzerime atılı suçu bu haliyle kabul ediyorum; yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

İddianamenin tamamlanmasıyla birlikte soruşturmanın yargı süreci başlayacak ve ilgili isimler hakkında dava açılacak.