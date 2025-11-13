Altın 2025’in Yatırım Şampiyonu Oldu

Yılbaşından bu yana yatırımcısına en fazla kazandıran geleneksel araç altın oldu. Küresel piyasalarda istikrarlı bir yükseliş sergileyen altın, güvenli liman özelliğini koruyarak yatırımcılarını sevindirdi.

Yılbaşında 1 ons altın 2.613 dolar seviyesindeyken, kasım itibarıyla 4.233 dolara ulaştı. Türkiye’de ise 24 ayar gram altın fiyatı 3.000 TL’den 5.952 TL’ye yükselerek yatırımcısına yüzde 98 kazanç sağladı.

Döviz Yatırımcısı Enflasyona Yenildi

Yıl içinde dolar yüzde 20, euro yüzde 33 değer kazansa da yüksek enflasyon nedeniyle reel getiri elde edilemedi. Uzmanlara göre, dövize yapılan yatırımlar enflasyonun altında kaldı ve kazanç anlamında altının oldukça gerisinde kaldı.

Altında Yükseliş Trendi Sürüyor

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin henüz sona ermediğini belirtiyor. Küresel talebin artması, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi nedeniyle altının yıl sonuna kadar kademeli olarak değer kazanması bekleniyor.

Tahminlere göre gram altın 2025 yılı bitmeden 6.000 TL seviyesini aşabilir. Bu da altının hâlâ yatırım açısından cazip bir fırsat sunduğunu gösteriyor.

Dövizde Sınırlı Hareket Beklentisi

Yıl boyunca döviz kurlarında belirgin bir hareket görülmedi. Para politikalarının istikrarı koruma yönündeki etkisiyle dövizde kısa vadede ciddi bir artış beklenmiyor.

Uzman görüşlerine göre, dövize kıyasla altın hâlâ güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor.

100 Bin TL’lik Altın 198 Bin TL Oldu

Yılbaşında 100 bin TL değerinde altın alan bir yatırımcı, kasım ayı itibarıyla 198 bin TL’ye sahip oldu. Döviz yatırımcısı ise aynı dönemde enflasyonun gerisinde kaldı.

Uzmanlar, “Altın alınır mı?” sorusuna “Evet” yanıtını verirken, yükseliş eğiliminin yıl sonuna kadar devam edebileceğini belirtiyor.