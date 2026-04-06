Program çerçevesinde hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar finansman sağlanıyor. Kredide ilk yıl geri ödeme alınmazken, toplamda 180 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Aylık faiz oranı ise %0,69 olarak belirlenirken, belirli kriterleri sağlayan vatandaşlar için bu oran %0,59’a kadar düşebiliyor.

Faizde ek indirim fırsatları

Kredi paketinde sosyal ve çevresel kriterlere göre ek avantajlar da bulunuyor.

Tek konutu olanlara faiz indirimi

Enerji kimlik belgesi yüksek olan yapılara ek avantaj

Şehit ve gazi yakınları ile kadın hane reislerine özel destekler

Bu indirimlerin tamamının uygulanması halinde kredi maliyeti daha da aşağı çekilebiliyor.

Kimler yararlanabiliyor?

Projeden faydalanmak isteyenlerin:

Riskli yapı sahibi olması

1 Ekim 2020 sonrası yıkım sürecine girmiş binalarda yer alması

Müteahhit ile anlaşma sağlamış olması gerekiyor.

Ayrıca vatandaşlar, belirli şartlar dahilinde birden fazla bağımsız bölüm için de kredi kullanabiliyor.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Başvurular hem dijital hem de fiziki kanallar üzerinden yapılabiliyor. Süreçte:

Müteahhitler, e-Devlet üzerinden proje belgelerini sisteme yüklüyor

Teknik incelemelerin ardından banka süreci başlatılıyor

Kredi, inşaat ilerledikçe hak edişe bağlı olarak müteahhite aktarılıyor

Yüz yüze bilgi almak isteyenler için Üsküdar Kirazlıtepe ve Küçükçekmece Halkalı’da irtibat ofisleri hizmet vermeye başladı.

Diğer illerde de başladı

Kentsel dönüşüm finansman programı sadece İstanbul ile sınırlı değil. Aynı uygulamanın İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da da eş zamanlı olarak başlatıldığı öğrenildi.

Yeni kredi paketi, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde dönüşümü hızlandırmayı ve daha güvenli konutlara geçişi teşvik etmeyi hedefliyor.