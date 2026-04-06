Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi de 2,33 puan artış kaydederek 102,03 oldu. Endeksteki yükselişte, enflasyon tarafındaki artış ile nominal döviz kurundaki gerileme belirleyici oldu.

Verilere göre mart ayında Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,12 değer kazanırken, euro yüzde 1,09 oranında geriledi. TÜFE aylık bazda yüzde 1,94, Yi-ÜFE ise yüzde 2,30 artış gösterdi. Türkiye’deki fiyat artışları ile nominal kur sepetindeki değişim endeksi yukarı çekerken, küresel enflasyon sepetindeki gelişmeler endeksi aşağı yönlü sınırladı.

Öte yandan, her yıl nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) bazlı REK endeksi de 2025 yılı itibarıyla yıllık bazda 2,67 puan artarak 93,82’ye yükseldi. Gelişmekte olan ülkeler bazında BİM endeksi 64,52’ye çıkarken, gelişmiş ülkeler bazında ise 114,57 seviyesine geriledi.

Ekonomistler, REK endeksindeki artışın Türk lirasının reel olarak değer kazandığına işaret ettiğini, bunun da kısa vadede ithalatı teşvik ederken ihracat rekabetini sınırlayabileceğini belirtiyor.