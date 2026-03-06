Ajans tarafından yapılan açıklamada, personel alımında adayların hem KPSS puanı ile hem de belirli alanlarda sahip oldukları iş tecrübesi kapsamında, KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabilecekleri belirtildi.Ajansın faaliyet alanının Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsadığı ifade edilirken, TRB1 Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunmak isteyen adayların başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Duyuruda, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi güçlü, analitik ve stratejik düşünme yeteneğine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisi bulunan ve seyahat engeli olmayan adaylar arasından 4 uzman personel ile 1 destek personeli (programcı) alımı yapılacağı bildirildi.Başvuruların 6 Mart 2026 tarihinde başladığı ve 18 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, adayların başvurularını Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Ayrıca merkezi Malatya’da bulunan Fırat Kalkınma Ajansı’nda sınavda başarılı olan adayların, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinden birinde görev yapmayı başvuruyla kabul etmiş sayılacağı aktarıldı.Başvuru süreci ve personel alımına ilişkin detaylı bilgiye Fırat Kalkınma Ajansı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.