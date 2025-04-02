İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Boykot Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya özellikle genç seçmenler ve muhalif kesimler destek verirken, sahadaki gözlemler vatandaşların büyük bir bölümünün günlük alışkanlıklarını değiştirmediğini gösterdi.

Üniversite Öğrencilerinden 2 Nisan İçin Yeni Boykot Kararı

Boykot çağrısını daha ileriye taşıyan bazı üniversite öğrencileri, 2 Nisan’da daha kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurdu. Sosyal medya üzerinden örgütlenen öğrenciler, özellikle büyük perakende zincirlerine yönelik bir protesto planladıklarını açıkladı.

Gözlemler: AVM ve Restoranlarda Hareketlilik Sürüyor

CHP'nin boykot çağrısına rağmen İstanbul’da hayat olağan akışında devam ediyor. Özellikle Bakırköy ve Bahçelievler gibi merkezi lokasyonlarda alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk yaşandığı gözlemlendi. İşletme sahipleri, hafta sonuna kıyasla hafta içi olmasına rağmen müşteri sayısında düşüş yaşanmadığını belirtti.

Uzmanlar, ekonomik koşulların ve bireysel tercihlerinin boykot çağrılarına yanıt verme eğilimini etkilediğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde üniversite öğrencilerinin 2 Nisan’daki boykot çağrısının nasıl bir yankı bulacağı ise merak konusu.