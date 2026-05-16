UEFA Avrupa Ligi final maçı kapsamında, Alman temsilcisi Freiburg ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında 20 Mayıs günü oynanacak maç öncesi teknik kurulum çalışmaları sebebiyle, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube ekiplerince, sabah saat 07.00’dan müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi (Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Çıkışları ile Kadırgalar Caddesi Arasında Kalan Dönüş Yolu- Maçka Dönüşleri) kapalı olacağı aktarıldı.

Alternatif yollar ise, "Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ile Kadırgalar Caddesi" olarak açıklandı.

