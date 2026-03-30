Mart ayı boyunca süren yağışlar, 20 Mart’ta 400 milyon metreküp olan toplam su rezervini 30 Mart itibarıyla 503 milyon metreküpe çıkardı. İSKİ, 20–30 Mart tarihleri arasında baraj havzalarına düşen ortalama 100–120 mm yağışın, doğrudan rezervlere yansıdığını belirtti.

Yağışların özellikle büyük barajlarda etkili olduğu görülürken, bazı önemli barajlardaki doluluk oranları şu şekilde değişti:

Ömerli Barajı: Yüzde 67,9’dan yüzde 81,6’ya yükseldi.

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 34,54'ten yüzde 42,7'ye çıktı.

Elmalı Barajı: Yüzde 85,2'den yüzde 100'e ulaştı.

Terkos Barajı: Yüzde 29,4'ten yüzde 42,9 seviyesine geldi.

İstanbul’daki barajlardaki doluluk oranının artması, su kaynaklarının korunması ve su yönetimi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.