Program kapsamında engellilere 735 bin, eski hükümlülere ise 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Bu destekler, dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını artırırken, istihdama da katkı sağlıyor. İŞKUR'un destek programından faydalanan isimlerden biri olan Ferhat Gül, hayalini kurduğu terzi dükkanını açarak kendi işinin patronu oldu. Projesi onaylanan Gül, aldığı hibe ile iş yerini kurdu, gerekli ekipmanları temin etti ve mesleğini icra etmeye başladı. Ferhat Gül, "Terzilik sektöründe yetiştim. İŞKUR Genel Müdürlüğü'nün sunduğu projeye başvurdum ve kendi işimi kurma fırsatı yakaladım. Çok şükür bir buçuk yıldır bu işi sürdürüyorum. Proje olmasaydı belki hayatım farklı yerlere gidebilirdi. Bize yol gösterdiler, destek oldular. 300 bin kadar hibe desteği ile makinemi alarak iş yerimi açtım ve devam ettiriyorum" dedi.



İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül ise, İŞKUR'un hibe programları ile engelli bireylerin ve eski hükümlülerin topluma kazandırılması sağlarken, aynı zamanda istihdam ortamı oluşuyor diyen Bingül başarılı projeler sayesinde birçok kişinin kendi işini kurarken, ekonomiye de aktif katkıda bulunduğunu kaydetti. Bingül, "Devletimiz, vatandaşlarımızın istihdamına katkı sunmak için çok yönlü projeler yürütüyor. Engelli ve eski hükümlü projelerimiz, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden kesilen ceza paralarıyla finanse ediliyor. Onaylanan projeler kapsamında engellilere 735 bin, eski hükümlülere 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Projeler 3 yıl sonunda başarılı şekilde tamamlanırsa, alınan demirbaşlar tamamen vatandaşımıza kalıyor" ifadelerini kullandı.



Bingül, projelerden yararlanmak isteyenler için aranan şartların ise 18 yaşını tamamlamış olmak, engelli ise en az yüzde 40 rapora sahip olmak, eski hükümlü ise belgeye sahip olmak, emekli olmamak ve aktif iş yeri sahibi olmamak, gerekli mesleki belge, diploma veya sertifikalara sahip olmak olarak açıkladı.