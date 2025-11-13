Söz konusu düzenleme kapsamında İstanbul genelinde toplam 1.168 noktada tespit yapılarak, binlerce trafik levhasının yenilenmesi planlanıyor.

Hız Limiti Revizyonu Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Başladı

UKOME toplantısında konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, hız limitlerinin güncellenmesinin 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda başlatıldığını belirtti. Oğul, genelgenin karayollarındaki hız sınırlarının yol yapısına uygun olarak yeniden değerlendirilmesini ve işaretlemelerin ülke genelinde yeknesak hale getirilmesini amaçladığını ifade etti.

84 Güzergah ve Binlerce Levha Düzenlenecek

Oğul, yapılan çalışmada Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda ise 27 güzergah olmak üzere toplam 84 yol güzergahında hız limitlerinin yeniden belirlendiğini söyledi. Ayrıca, çalışma kapsamında toplam 1.105 levhanın yerinde uygulanacağı, 14.655 levhanın ise söküleceği belirtildi.

“Büyük bir çalışma İstanbul genelinde yürütülüyor. Takvime göre saha çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor” diyen Oğul, projenin İstanbul trafiğinde güvenlik ve düzeni artırmayı hedeflediğini vurguladı.

UKOME’nin Ortak Çalışmasıyla Hayata Geçiyor

Toplantıya İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB temsilcilerinin katıldığı, hız limitleri ve trafik levhalarının sadeleştirilmesi teklifleri oybirliğiyle kabul edildi. Bu çalışma, şehir genelinde trafik güvenliğini artıracak ve sürücüler için standart hız limitleri sağlayacak.

İstanbul genelindeki bu kapsamlı hız limiti güncellemesiyle birlikte sürücüler, yeni levha ve işaretlemelere dikkat ederek trafik kurallarına uyum sağlamalı.