Avrupa’da bir ilke imza atan İGA Lounge, Ekim ayında tüm zamanların en yüksek misafir sayısına ulaşarak 172 bin 357 yolcu ağırladı.

Avrupa’da Bir İlk: En Yüksek Seviye Akreditasyon

Havalimanı sektörünün en yetkili kurumu olan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen Müşteri Deneyimi Akreditasyon Programında “en yüksek seviye”ye ulaşan İGA Lounge, Avrupa’da bir ilke imza atarak sektördeki lider konumunu güçlendirdi.

İGA İstanbul Havalimanı dış hatlarda iki, iç hatlarda bir salon olmak üzere toplamda 7.500 m²’nin üzerinde alanda hizmet sunuyor. Açılışından bu yana 6 milyondan fazla misafire ev sahipliği yapan lounge, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını %25 artırdı.

Dünyanın En İyi 3 Lounge’u Arasında

Bağımsız denetleme kuruluşu Skytrax, İGA Lounge’u “Dünyanın En İyi 3 Havalimanı Lounge’u” arasında göstererek kalite ve misafir memnuniyetini uluslararası ölçekte onayladı. Lounge, Türk misafirperverliği anlayışıyla her gün farklı kültürlerden gelen binlerce yolcuya hizmet veriyor.

2025 yılı itibarıyla hizmete alınan yeni mutfak, gurme menü, artan ürün çeşitliliği ve genişletilen alan sayesinde İGA Lounge, misafirlerine dünya mutfağından seçkin lezzetler sunarak konforlu ve unutulmaz bir deneyim vadediyor.

İGA Lounge Yönetiminden Açıklamalar

İGA İstanbul Havalimanı - Taya Yolcu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Özkök, konu hakkında şunları söyledi:

“İGA Lounge, İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel marka değerinin önemli bir parçası. Lounge deneyimini yeniden tanımlayarak, dünya genelindeki ‘premium’ yolcu salonları arasında lider konuma ulaşmaktan gurur duyuyoruz. Yolcularımıza sadece konfor değil, duygusal bir bağ ve Türk misafirperverliğini yansıtan bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.”

Ticaret Direktörü Halil Anasoy ise iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, lounge hizmetlerinin finansal kuruluşlar ve premium üyelik programlarıyla güçlendirildiğini vurguladı:

“Farklı sektörlerdeki iş birliklerimiz sayesinde ticari kapasitemizi artırıyoruz. En büyük hedefimiz, iş ortaklarımıza dünyadaki en verimli ve sürdürülebilir lounge hizmetini sunmak.”

İGA Lounge’un Küresel Hedefleri

2025 yılı itibarıyla İGA Lounge, 40’tan fazla havayolu, 20’nin üzerinde premium seyahat programı ve kurumsal şirket ile anlaşmalı olarak yolcu kitlesini genişletiyor. Ayrıca etkinlik yönetimi, turizm ve otelcilik sektörleriyle yapılan iş birlikleri, İGA Lounge’un global ölçekteki güçlü marka konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

İGA İstanbul Havalimanı, yolcu deneyimini her geçen gün üst seviyeye taşıyarak Türkiye ve İstanbul markasını dünyanın en ilham verici seyahat destinasyonları arasında konumlandırmayı sürdürüyor.