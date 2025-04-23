Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Deprem çevre illerden de hissedilirken Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte hissedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun.

Bakan Yerlikaya: "Depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İlgili kurumlarımız, gelişmeleri yakından takip etmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ard arda gerçekleşen ve büyüklüğü 6.2'yi bulan depremler hakkında mesaj yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Silivri’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."