Uzmanlar tarafından neredeyse her gün uyarı yapılan büyük İstanbul depreminin ayak sesleri her geçen gün daha yakından duyuluyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan risk analiz raporu, 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 25 yılın ardından İstanbul’un depreme hazırlık sürecini ve mevcut durumunu detaylarıyla gözler önüne serdi.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce'nin sosyal medya hesabında da yayımladığı raporda, özellikle yapı stokunun büyük bir kısmının hala depreme dayanıklı olmadığına ve olası bir büyük depremde şehrin ciddi bir can ve mal kaybıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

Raporda öne çıkan bulgulara göre; İstanbul’daki 6,8 milyon konutun yaklaşık 1,3 milyonu riskli olarak tanımlandı.

2000 yılı öncesinde yapılan binalar üç yapıdan ikisini oluşturuyor.

İstanbul’un olası bir 7,5 büyüklüğündeki depremde yüzde 20 oranında ağır hasar göreceği öngörülüyor.

Bu durum, yıllar içinde dönüştürülen konut sayısı artsa da şehirdeki mevcut yapı stokunun hala büyük bir risk taşıdığını ortaya koyuyor.

Marmara Depremleri’nden sonra 2001 yılında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun çıkartıldı ve yapı denetim kuruluşları oluşturuldu. TMMOB raporuna göre; yapı üretim ve denetim süreçleri kağıt üzerinde kaldı.