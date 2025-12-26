Soğuk Hava Dalgası İstanbul’a Giriş Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklarla birlikte, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Cuma ve Cumartesi Yağış Var, Yükseklerde Kar İhtimali

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri İstanbul genelinde yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olması beklenmektedir. İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır."

Valilik ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Anadolu Yakası’nda Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre, Cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmura dönüşmesi, ilerleyen günlerde ise yükseklerde kar yağışının görülmesi bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı tahmin ediliyor.

Yılbaşında Kar Yağacak mı?

Yeni yıl öncesi merak edilen “Yılbaşında kar yağacak mı?” sorusuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan meteoroloji kaynakları, Ocak ayının ilk haftasında soğuk hava dalgasının etkisini artırarak devam edeceğini belirtiyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinde yağışların süreceği, düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebileceği öngörülüyor.