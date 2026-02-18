Bakan Uraloğlu, hattın 16 Şubat’ta 44 bin 467 yolcu taşıyarak günlük yolcu rekorunu yenilediğini açıkladı. 2023 yılında hizmete alınan hattın, açıldığı günden bu yana toplam 28,6 milyon yolcuya hizmet verdiğini ifade eden Uraloğlu, yolcu sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

İstanbul’un en uzun metro hatlarından biri olan hattın; Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiğine sahip noktaları birbirine bağladığını belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Hattımız her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcuya daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuyor.”

Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5’inin Gayrettepe İstasyonu’nu kullandığını aktaran Uraloğlu, hattın özellikle şehir merkezi ile havalimanı arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısalttığını vurguladı.

Yetkililer, hattın devreye girmesiyle birlikte hem karayolu trafiğinde azalma sağlandığını hem de toplu ulaşım konforunun arttığını ifade ediyor.