Nijer hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nijer vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini yasakladığını açıkladı. Böylece alışılmışın aksine bu kez vize yasağı ABD’ye değil, ABD vatandaşlarına uygulanmış oldu.

Nijer basınında yer alan haberlere göre, Niamey yönetimi ABD vatandaşlarına yönelik tüm vize süreçlerini askıya aldı. Alınan kararla birlikte ABD vatandaşlarının Nijer’e girişinin süresiz olarak engellendiği bildirildi.

“Egemenlik ve mütekabiliyet” vurgusu

Diplomatik kaynaklar, kararın mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını belirterek, Nijer hükümetinin ulusal egemenliğini koruma yönünde net bir tutum sergilediğini ifade etti. Kaynaklar ayrıca bu adımın, Nijer’in son dönemde izlediği yeni dış politika yaklaşımının bir yansıması olduğunu kaydetti.

Trump’ın seyahat yasağı kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık’ta imzaladığı kararnameyle ABD’nin uyguladığı seyahat yasaklarını genişletmişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı getirileceği duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin resmen tanımadığı Filistin tarafından düzenlenen seyahat belgelerini kullananlara da yasak uygulanacağı belirtilmiş; Laos ve Sierra Leone vatandaşlarının ise daha önceki kısıtlamaların ötesinde tam kapsamlı seyahat yasağına dahil edildiği ifade edilmişti.

“Bu kez tablo tersine döndü”

Uluslararası kamuoyunda dikkat çeken gelişme, ABD’nin sıkça başvurduğu vize ve seyahat yasaklarına bu kez doğrudan bir karşı hamleyle yanıt verilmesi oldu. Uzmanlar, Nijer’in kararının benzer durumda olan ülkeler için emsal teşkil edebileceğini değerlendiriyor.