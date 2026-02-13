İBB Meclisi’nin Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen Şubat ayı üçüncü oturumunda görüşülen “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” başlıklı teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada AK Parti grubu “hayır” oyu verirken, teklif CHP grubunun oylarıyla geçti.
Elektronik Bilet ve Abonman Ücretleri
-
Tam elektronik bilet: 35 TL’den 42 TL’ye
-
Mavi Kart (aylık abonman): 2.748 TL’den 3.298 TL’ye
Metrobüs ve Marmaray Tarifesi
-
Metrobüs 1 durak: 25,06 TL → 30,07 TL
-
Metrobüs 34-43+ durak: 51,96 TL → 62,35 TL
-
Marmaray 1-7 istasyon: 27 TL → 34 TL
-
Marmaray 36-43 istasyon: 59,76 TL → 74,70 TL
Deniz Ulaşımı
-
Üsküdar–Eminönü: 44,33 TL → 53,20 TL
-
Kadıköy–Eminönü / Kadıköy–Beşiktaş: 49,40 TL → 59,28 TL
-
Bostancı–Adalar: 130,22 TL → 156,26 TL
Taksi Ücretleri
-
Açılış ücreti: 54,50 TL → 65,40 TL
-
Kilometre başına: 36,30 TL → 43,56 TL
-
Saatlik zaman tarifesi: 453,71 TL → 544,45 TL
-
Kısa mesafe: 175 TL → 210 TL
Minibüs Ücretleri
-
İndi-bindi (0-4 km): 32,50 TL → 39 TL
-
4-7 km: 34 TL → 41 TL
-
7-11 km: 35 TL → 42 TL
-
11-15 km: 36 TL → 43 TL
-
15-20 km: 39 TL → 47 TL
-
Öğrenci ücreti: 21 TL → 25 TL
İstanbul’da toplu taşımaya son olarak 15 Ocak 2025’te yüzde 35, 12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son artışla birlikte bir yıl içinde üçüncü kez fiyat güncellemesine gidilmiş oldu.
Yeni tarifeler, 16 Şubat’tan itibaren tüm toplu ulaşım araçlarında uygulanmaya başlanacak.