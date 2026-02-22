Kış başında kritik seviyelere gerileyen barajlar, özellikle ocak ayının ikinci yarısından itibaren etkili olan yağışlarla toparlanma sürecine girdi. 12 Ocak’ta yüzde 22,01 seviyesinde bulunan genel doluluk oranının bir ay içinde yaklaşık 21 puan artması dikkat çekti.

En yüksek ve en düşük oranlar

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90,12 ile Elmalı Barajı’nda kaydedildi. En düşük seviye ise yüzde 26,71 ile Sazlıdere Barajı’nda ölçüldü.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı : %35,58

Büyükçekmece Barajı : %32,19

Darlık Barajı : %59,78

Istrancalar Barajı : %73,67

Kazandere Barajı : %54,10

Pabuçdere Barajı : %29,51

Terkos Barajı : %27,87

Ömerli Barajı: %58,81

Yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji kaynaklarının uzun vadeli tahminlerine göre Marmara Bölgesi’nde şubat sonu ve mart ayı başında aralıklarla yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle mart ayının baraj doluluk oranları açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.

Kış ve ilkbahar başında görülen düzenli yağışların sürmesi halinde doluluk oranlarının yüzde 50 bandının üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre yaz aylarına güvenli bir rezervle girilebilmesi için yalnızca kısa süreli yağışlar değil, mevsim normallerine yakın ve süreklilik gösteren yağış rejimi gerekiyor.

Tasarruf uyarısı sürüyor

Yetkililer, mevcut artışa rağmen İstanbul’un su ihtiyacının yüksekliğine dikkat çekerek tasarruf çağrısını yineliyor. Özellikle yaz aylarında artan tüketim göz önüne alındığında, doluluk oranlarındaki yükselişin rehavete yol açmaması gerektiği vurgulanıyor.

Barajlardaki yükseliş umut verse de uzmanlara göre asıl tablo, mart ve nisan aylarında görülecek yağış performansıyla netleşecek.