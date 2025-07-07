9 Yeni İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atandı
2025 yaz atamaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 9 yeni il emniyet müdür yardımcısı atandı. Yeni göreve başlayan isimler şöyle sıralandı:
Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ve Gökhan Bambal.
12 İlçede Emniyet Müdürü Değişti
İstanbul’un birçok ilçesinde emniyet müdürlüklerinde de görev değişikliği yapıldı. Yeni ilçe emniyet müdürleri şu şekilde belirlendi:
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Arnavutköy: Umut Karaöz
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Bağcılar: Mehmet Ali Taşçı
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Büyükçekmece: Turgut Coşkun
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Beşiktaş: Turan Çelik
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Beyoğlu: Murat Millitsever
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Başakşehir: Hakan Dulkadir
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Çekmeköy: Ömer Faruk Günay
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Eyüpsultan: Çağlayan Kurt
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Fatih: Osman Tınmazol
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Gaziosmanpaşa: Halis Erdoğan
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Küçükçekmece: Hasan Demirbağ
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Sarıyer: Şinasi Yüzbaşıoğlu
17 Şube Müdürlüğüne Yeni İsimler
İstanbul Emniyeti bünyesinde çeşitli şube müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirildi. Göreve getirilen bazı önemli isimler şunlar:
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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü: Mustafa Parasız
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Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü: Salih Köse
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Çevik Kuvvet Şube Müdürü: Cengizhan Zengin
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Deniz Limanı ve Turizm Şube Müdürü (vekaleten): Adnan Ayhan
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü: Alper Erdem
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Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü: Azmi İlker Çiftçi
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Hukuk İşleri ve Soruşturma ile Belge Yönetimi Şube Müdürü (vekaleten): Mesut Döner
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İnşaat Emlak Şube Müdürü: Fatih Çetin
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İstanbul Havalimanı Şube Müdürü: Yusuf Erkan
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Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü: İlyas Kayış
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İstihbarat Şube Müdürü: Halil Çetinkaya
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü: Orhan Şen
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Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü: Muhsin Dumlupınar
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Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler ve İnterpol-Europol Şube Müdürü (vekaleten): Esma Yavaşca
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Tanık Koruma Şube Müdürü: Abidin Danış
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Trafik Denetleme ve Trafik Tescil Şube Müdürü (vekaleten): Tunay Başarık
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yeni kadrosuyla görevine daha etkin şekilde devam etmesi hedeflenirken, yapılan atamalarla güvenlik hizmetlerinin daha güçlü bir yapıyla sürdürüleceği değerlendiriliyor.