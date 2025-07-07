9 Yeni İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atandı

2025 yaz atamaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 9 yeni il emniyet müdür yardımcısı atandı. Yeni göreve başlayan isimler şöyle sıralandı:

Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ve Gökhan Bambal.

12 İlçede Emniyet Müdürü Değişti

İstanbul’un birçok ilçesinde emniyet müdürlüklerinde de görev değişikliği yapıldı. Yeni ilçe emniyet müdürleri şu şekilde belirlendi:

Arnavutköy: Umut Karaöz

Bağcılar: Mehmet Ali Taşçı

Büyükçekmece: Turgut Coşkun

Beşiktaş: Turan Çelik

Beyoğlu: Murat Millitsever

Başakşehir: Hakan Dulkadir

Çekmeköy: Ömer Faruk Günay

Eyüpsultan: Çağlayan Kurt

Fatih: Osman Tınmazol

Gaziosmanpaşa: Halis Erdoğan

Küçükçekmece: Hasan Demirbağ

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17 Şube Müdürlüğüne Yeni İsimler

İstanbul Emniyeti bünyesinde çeşitli şube müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirildi. Göreve getirilen bazı önemli isimler şunlar:

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü: Mustafa Parasız

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü: Salih Köse

Çevik Kuvvet Şube Müdürü: Cengizhan Zengin

Deniz Limanı ve Turizm Şube Müdürü (vekaleten): Adnan Ayhan

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü: Alper Erdem

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü: Azmi İlker Çiftçi

Hukuk İşleri ve Soruşturma ile Belge Yönetimi Şube Müdürü (vekaleten): Mesut Döner

İnşaat Emlak Şube Müdürü: Fatih Çetin

İstanbul Havalimanı Şube Müdürü: Yusuf Erkan

Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü: İlyas Kayış

İstihbarat Şube Müdürü: Halil Çetinkaya

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü: Orhan Şen

Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü: Muhsin Dumlupınar

Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler ve İnterpol-Europol Şube Müdürü (vekaleten): Esma Yavaşca

Tanık Koruma Şube Müdürü: Abidin Danış

Trafik Denetleme ve Trafik Tescil Şube Müdürü (vekaleten): Tunay Başarık

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yeni kadrosuyla görevine daha etkin şekilde devam etmesi hedeflenirken, yapılan atamalarla güvenlik hizmetlerinin daha güçlü bir yapıyla sürdürüleceği değerlendiriliyor.