Bayraklarla Coşkulu Kutlama

Florya kampüsünde bir araya gelen Suriyeli öğrenciler, Suriye’nin yeni üç yıldızlı bayrağıyla kutlamalar yaptı. Ellerinde bayraklar ve pankartlarla özgürlük şarkıları söyleyen grup, savaşın sona ermesi ve ülkelerinde yeni bir dönemin başlaması için umutlarını dile getirdi. Öğrenciler, “Bu, sadece Suriye’nin değil, tüm Ortadoğu’nun özgürlüğü için bir dönüm noktasıdır” mesajını verdi.

Dayanışma ve Umut Mesajları

Kutlamaya katılan öğrenciler, Esad rejiminin sona ermesiyle ülkelerine barış ve demokrasi geleceğine dair umutlu olduklarını belirtti. Etkinlik sırasında konuşan bir öğrenci, “Bugün burada, özgürlük ve barış için toplandık. Ailelerimiz, sevdiklerimiz ve ülkemiz için daha iyi bir geleceği kutluyoruz” dedi.

Türk öğrenciler ve diğer uluslararası öğrenciler de Suriyeli arkadaşlarının mutluluğunu paylaşarak kutlamalara destek verdi. Kampüs içerisinde barış ve dayanışma mesajlarının paylaşıldığı etkinlikte, savaş mağdurlarına yönelik yardımlaşma ve yeniden yapılanma çağrıları da yapıldı.

Ülkelerine Dönme Umudu

Gösteriye katılan Suriyeli öğrenciler, ülkelerinin yeniden inşasında yer almak istediklerini dile getirdi. Bir öğrenci, “Bizler artık barış dolu bir Suriye’ye dönmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyoruz. Bugün burada kutlama yapıyoruz, ama asıl işimiz bundan sonra başlıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de de Sevinç Hakim

Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi İstanbul’da da Suriyeliler ve destekçileri sokaklara çıkarak barış ve özgürlük çağrısında bulundu. Sevinç gösterileri sırasında Türk ve Suriyeli halklar arasında dayanışma mesajları öne çıkarken, Ortadoğu’da kalıcı barış için adımların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Barışa Giden Yol

Esad rejiminin sona ermesi, Suriye halkı için uzun ve zorlu bir dönemin sonunu işaret ederken, umut dolu bir geleceğin başlangıcı olarak görülüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılan bu kutlamalar, dünyanın dört bir yanında barış isteyen insanlar için bir sembol niteliği taşıyor.

Barışın kalıcı olması ve Suriyeli halkın yeniden huzura kavuşması için uluslararası toplumdan daha fazla destek bekleniyor.