İşsizlik oranı cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 11,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfus (15-24 yaş) arasında ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 15,4 seviyesine indi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam 100 Bin Kişi Arttı

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bine ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,0 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 32,2 olarak kaydedildi.

İşgücüne Katılım Sabit Kaldı

İşgücü sayısı bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bine çıktı. Ancak işgücüne katılma oranı yüzde 53,5 ile sabit kaldı. Erkeklerde bu oran yüzde 70,9, kadınlarda ise yüzde 36,5 seviyesinde gerçekleşti.

Çalışma Süresi Uzadı

İstihdam edilen ve referans haftasında fiilen çalışanların ortalama haftalık çalışma süresi 0,6 saat artarak 42,7 saate yükseldi. Bu artış, iş gücü piyasasındaki canlılığı da ortaya koydu.

Atıl İşgücü Oranı Geriledi

Zamana bağlı eksik istihdam, işsizler ve potansiyel işgücünü kapsayan atıl işgücü oranı ise yüzde 31,0 olarak açıklandı. Bu oran, Nisan ayına kıyasla 1,1 puanlık bir düşüşü işaret ediyor. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 20,7, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak belirlendi.

TÜİK’in son verileri, iş gücü piyasasında toparlanma sinyallerinin sürdüğünü ve özellikle gençler ile kadınlar için hâlen çözüm bekleyen yapısal sorunların bulunduğunu ortaya koyuyor.