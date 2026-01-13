İsrail ordusu, İran’daki son gelişmelere ilişkin kamuoyunda yayılan iddialar ve söylentiler üzerine açıklamada bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin tarafından yapılan ve sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan açıklamada, ordunun olası risklere karşı yüksek teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

IDF’nin Türkçe hesabından da paylaşılan açıklamada, İran’daki durum ve İsrail’in pozisyonu hakkında çeşitli spekülasyonların dolaşımda olduğu belirtilerek, “Daha önce de vurgulandığı gibi, İsrail Savunma Kuvvetleri savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir” denildi.

“Protestolar İran’ın İç Meselesidir”

İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam eden protesto gösterilerine de değinilen açıklamada, İsrail’in bu gelişmelere doğrudan müdahil olmadığı vurgulandı. IDF, “İran’daki protestolar İran’ın iç meselesidir” ifadesiyle İsrail’in resmi tutumunu yineledi.

“Söylentilere İtibar Etmeyin”

Açıklamanın devamında, İran’daki gelişmelerin İsrail ordusu tarafından düzenli olarak değerlendirildiği belirtilerek, “Pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir. Vurgulamak isterim: Söylentilere itibar etmeyin” denildi.

IDF’nin açıklaması, bölgede artan gerilim ve İran merkezli iddiaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.