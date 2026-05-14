Moskova’da konuşan Peskov, Putin’in Çin ziyaretine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, ziyaretin tarihi ve gündemine dair ayrıntı paylaşmadı. Açıklama, küresel siyasette Washington-Pekin hattındaki temasların ardından Moskova-Pekin ilişkilerinin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

Rusya ve Çin liderleri Vladimir Putin ile Xi Jinping en son geçtiğimiz yıl eylül ayında Pekin’de bir araya gelmişti. İki ülke arasında özellikle enerji, ticaret ve uluslararası politikalar konusunda yakın iş birliği sürüyor.

Trump’ın Çin temaslarının ardından Kremlin’den gelen bu açıklama, dünya kamuoyunda “büyük güçler arasında diplomasi trafiği hızlandı” yorumlarına neden oldu.