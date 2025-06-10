Thunberg’in uçakta çekilmiş bir fotoğrafı da İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından sabaha karşı yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki gönüllülerin konsolosluk yetkililerince karşılandığı ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmek istemeyenlerin mahkemeye çıkarılacağı aktarıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gemideki Fransız vatandaşlarından birinin sınır dışı formunu imzalayarak bugün ülkeye döneceğini söyledi. Ancak diğer beş Fransız gönüllünün belgeleri imzalamayı reddettiği ve önümüzdeki günlerde İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkacakları bildirildi.

Gönüllülerin, Tel Aviv yakınlarındaki Ramle kentinde bulunan bir gözaltı merkezinde tutulduğu öğrenildi. İsrail güçleri, pazartesi sabahı erken saatlerde Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen gemisini durdurarak kontrol altına almış ve gemideki 12 kişilik aktivist grubunu – aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu – gözaltına almıştı.

Gelişmeler, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukası ve uluslararası yardım çabaları üzerindeki baskıyı bir kez daha gündeme taşıdı. Aktivistlerin yargı süreci ve sınır dışı işlemleri önümüzdeki günlerde İsrail ile ilgili diplomatik tartışmaların merkezinde yer alacak gibi görünüyor.