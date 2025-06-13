Uluslararası piyasalarda ons altın 22 Nisan’da kırdığı 3500 dolarlık rekor seviyeye yaklaşarak bugün 3444 dolara kadar çıktı. Güne 3385 dolardan başlayan ons altın, şu sıralarda 3428 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

İç piyasada da altın fiyatları tarihi zirvelerini test ediyor. Güne 4285 TL’den başlayan gram altın, 4373 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralarda 4344 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki artış Kapalıçarşı'daki alım satım rakamlarına da yansıdı. Çeyrek altın 7143 TL, tam altın ise 28.442 TL’den satılıyor.

Uzmanlar, İsrail-İran hattındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgularken, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğine dikkat çekiyor. Fed’in faiz politikasıyla ilgili açıklamaları da piyasalar için belirleyici olmaya devam edecek.