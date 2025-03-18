Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz’ın IDF’ye Hamas’a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği vurgulandı. Açıklamada, "IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çocuklar Dahil En Az 230 Kişi Hayatını Kaybetti

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan edinilen bilgilere göre, saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Ölenler arasında çok sayıda çocuğun bulunduğu aktarıldı. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

Ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırıyı başlatan İsrail ordusu, Gazze'de birçok bölgeyi hedef alırken, sivil altyapının da büyük zarar gördüğü bildirildi. Sağlık ekipleri ve kurtarma görevlileri, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgede tansiyonun yükseldiği ve çatışmaların şiddetlenebileceği belirtilirken, uluslararası toplumdan acil ateşkes çağrıları gelmeye devam ediyor.