Efeler ilçesinde Abide Kavşağı Parkı’nda gerçekleştirilen program, geçen yıl hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin anısına düzenlendi. Aynı zamanda ani kalp krizlerine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe çok sayıda gazeteci ve vatandaş katıldı.

Lokma hayrının da yapıldığı program sırasında yaklaşık 15 yıldır işportacılık yaptığı öğrenilen 65 yaşlarındaki Selma Sayar, tören alanında dikkat çekti. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i müşteri zanneden Sayar, etkinlik sürerken yanına yaklaştığı başkana ürünlerini tanıttı.

Başkan Yetişkin’in konuşmalar ve program akışı devam ederken yaşanan bu ısrarcı satış girişimi, çevredekileri gülümsetti. Selma Sayar’ın ısrarı sonucu Başkan Yetişkin, kendisinden yara bandı ve mendil satın aldı. Ödemeyi yapan Yetişkin, ardından programına kaldığı yerden devam etti.

Satışını tamamlayan Selma Sayar’ın kısa sürede alandan uzaklaşarak yeni müşterilere yönelmesi ise törene renk katan anlardan biri oldu. O anlar katılımcılar tarafından şaşkınlık ve tebessümle karşılandı.