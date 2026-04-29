Güne gram altın yaklaşık 6.670 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 4.600 dolar bandında işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına ilişkin “şahin” beklentilerin güçlenmesi, altın üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?” gibi sorulara yanıt arıyor.

29 Nisan 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.662,35 TL

Çeyrek altın: 10.974,00 TL

Yarım altın: 21.949,00 TL

Tam altın: 43.306,13 TL

Cumhuriyet altını: 43.765,00 TL

Gremse altın: 108.597,44 TL

Ons altın: 4.603,11 dolar

Piyasalarda gözler, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak kritik faiz kararına çevrilmiş durumda. Bu kararın, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.