Googl'de arattığınızda Hamas lideri şehit Haniye'nin geçmişi ile ilgili bilgiler hemenher sitede neredeyse aynı.

Öncelikle bu bilgileri paylaşmakta fayda var:

1961’de El Şati Kampı’nda doğan Haniye, 1980’lerin sonunda Hamas’ın önde gelen üyelerinden biri oldu. Birinci İntifada sırasında tutuklandı ve üç yıl boyunca hapiste kaldı. 1992’de bazı Hamas lideriyle birlikte İsrail ve Lübnan arasındaki tarafsız bölgeye sürgün edildi. Sürgünden sonra Gazze’ye döndü. 1997’de Hamas’ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin’in ofisinin başına geldi ve konumunu güçlendirdi.

Haniye, 2006 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Filistin Başbakanı olarak atandı, ancak bir yıl sonra Hamas’ın şiddet yoluyla Abbas’ın El Fetih partisini Gazze Şeridi’nden çıkarmasının ardından görevden alındı. Ancak Haniye görevden alınmasını “anayasaya aykırı” olarak nitelendirdi ve Gazze’yi yönetmeye devam etti.

2017’de Hamas’ın siyasi bürosunun başına geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 yılında Haniye’yi terörist olarak tanımladı. Son birkaç yıldır Katar’da yaşıyordu.

İSMAİL HANİYE YOZGATLI MI?

İsmail Haniye El Cezire Muhabiri Vail ed-Dahduh'a 2023 yılında Katar'ın başkenti Doha verdiği röportajda: "Bizim ailemiz Türk kökenlidir, 1516 dan sonra Yavuz Sultan Selim tarafından Filistin topraklarına, Hac yollarının emniyeti ve korunması için, Bozok (Yozgat) yöresinden getirilmiş soylu bir Türk ailenin torunuyum, bununla iftihar ediyorum." ifadelerini kullanmış.

YeniAkit yazarı Ali Akben bugün yazdığı "Şehid Heniyye Türk mü?" başlıklı yazısında İran'da öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Türk olup olmadığına dair iddiayı kaleme aldı.

Yazıda ilgili kısım ise şöyle:

"Heniyye bir röportajında kökenleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Osmanlı torunu olduğunu ve atalarının yiğidin harman olduğu Yozgat ilinden Filistin’e göç ettiğinden bahsetmiş.

Bu bilgiyi doğrulamak için bazı röportajlarını izledim ama böyle bir açıklamasını görmedim. Fırsat buldukça tüm röportajlarını izlemeye devam edeceğim. Kökenlerinin Türk olduğu ile ilgili bir belgeye, bilgiye rastlarsam sizlerle paylaşacağım.

"Başka bir husus da.. Merhum'un(İsmail Haniye).. Mensup olduğu aile.. Daha doğrusu.. Soyadının da dayandığı.. Heniyye ailesi.. Meğer.. O meşhur 'Heniyye'.. Tarihe damga vurmuş.. Büyük Mücahid.. Kudüs Fatihi.. Salahaddin Eyyubî'nin torunlarından imiş..

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Haniye'nin Türk kökenli olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Konunun araştırılıp belgelerle ortaya konulması gerekiyor.