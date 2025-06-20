Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmanın kamu hizmetlerinin kalitesini artırma ve afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Sağlık ve eğitim yatırımlarına yönelik bu dış kaynaklı finansmanla, Türkiye'nin özellikle afet riski taşıyan bölgelerinde sosyal altyapının daha sağlam hale getirilmesi hedefleniyor.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık. Böylece 2025 yılında kamu sektörü, uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman sağladı.”

Bu anlaşma ile birlikte Türkiye, hem sağlık hem de eğitim alanında ihtiyaç duyduğu yapısal yatırımları destekleyecek önemli bir kaynağa daha kavuşmuş oldu. Uzmanlar, bu tür finansman anlaşmalarının, kamu maliyesine yük getirmeden uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılması açısından kritik rol oynadığını belirtiyor.