ATO Congresium’un büyük salonunda gerçekleşen konseri çok sayıda sanatsever takip etti. Yaklaşık iki saat süren performans boyunca Bregovic, hem duygusal hem de hareketli eserleriyle dinleyicilere geniş bir repertuvar sundu.

Konser, “Yılanın Öpücüğü”, “La Reine Margot”, “Çingenelerin Zamanı”, “Arizona Rüyası” ve “Yeraltı” gibi sinema filmleri için bestelediği eserlerle başladı. İlk bölümde daha hüzünlü melodiler öne çıkarken, ilerleyen dakikalarda ritmin yükselmesiyle birlikte salonda coşkulu anlar yaşandı. Seyirciler zaman zaman yerlerinden kalkarak sahne önünde dans etti.

Sanatçı, daha önce 2023 yılında düzenlenen “Roman Buluşması – Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz” programında sahne almış ve “Türkiye Yüzyılı” şarkısına eşlik etmişti. Bregovic, Ankara’daki bu konseriyle uzun bir aradan sonra başkentte yeniden hayranlarıyla buluşmuş oldu.

50 yılı aşan kariyeri boyunca Goran Bregovic; Sezen Aksu, Iggy Pop, George Dalaras, Cesária Évora ve Severina gibi birçok önemli sanatçıyla çalışarak uluslararası müzik dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Balkan ezgilerini rock ve klasik müzikle harmanlayan tarzıyla tanınan Bregovic, dünya müziğinin en özgün isimleri arasında gösteriliyor.