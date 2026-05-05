Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Çiğ Süt Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Çiğ süt üretim istatistikleri Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde ediliyor. Buna göre, 2024 yılında 22 milyon 487 bin 757 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2025 yılında yüzde 4,9 azalarak 21 milyon 379 bin 88 ton oldu. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 4,0, manda sütü üretimi yüzde 33,0, koyun sütü üretimi yüzde 11,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 29,8 azaldı.

Çiğ süt üretiminin 2025 yılında yüzde 94,5'ini inek sütü, yüzde 3,7'sini koyun sütü, yüzde 1,6'sını keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

Tarımsal işletmeler tarafından 2025 yılında üretilen çiğ sütün yüzde 60,9'u süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine (süt fabrikaları, mandıralar vb.), yüzde 17,1'i ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı vb. yerlere satıldı. Üretilen çiğ sütün yüzde 14,1'i "hanehalkı" niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı. Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8, hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1'dir. Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar (bozulma vb.) toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluşturuyor. Kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı ise yüzde 2.