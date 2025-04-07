İskenderun'da faaliyet gösteren emlakçı Kübra Berazi, Suriyelilerin birkaç ay içinde evlerini boşaltacaklarını belirterek, "Depremin üzerinden geçen iki yılın ardından kiralar ve iş yerlerinde bir rahatlama başladı. TOKİ konutlarının tamamlanması, bölgedeki kiralık daire ve iş yeri sıkıntısını ciddi şekilde azalttı. Suriyelilerin dönüşü de bu süreçte büyük rol oynuyor" dedi.

Berazi, TOKİ konutlarının tamamlanmasının ardından kiraların yüzde 30 kadar düşeceğini öngördüğünü belirterek, "TOKİ'lerin yüzde ellisinin tamamlanmasıyla kiralık ev ve iş yeri sayısında artış oldu. Bu da kiraların düşüşünü hızlandırdı. Suriyelilerin geri dönmesiyle de konut piyasasında ciddi bir boşalma yaşandı" diye ekledi.

Ayrıca, Suriyelilerin Türkiye'ye geldikleri dönemden önce de ev sahibi olma oranlarının düşük olduğunu belirten Berazi, "Suriyelilerin büyük bir kısmı kiracıydı. Bu durum, kiraların artmasında önemli bir etken oldu. Ancak Suriyelilerin büyük bir kısmı ülkelerine dönmeye devam ederken, kiraların ve ev fiyatlarının da düşmesi bekleniyor" dedi.

Berazi, ilerleyen dönemde ev sahiplerinin fiyat düşüş talepleriyle karşı karşıya kaldıklarını ve kiralık konut piyasasında önemli bir rahatlama yaşandığını sözlerine ekledi.