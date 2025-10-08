İsdemir’in Türk sanayisindeki ve demir-çelik sektöründeki öncü rolünü vurgulayan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, “Modern üretim tesisleri, güçlü ihracat performansı ve yenilikçi teknolojik altyapısıyla ülkemizin küresel arenadaki rekabet gücüne katkı sağlayan İsdemir, bir üretim merkezi olmanın ötesinde toplumsal ve ekonomik değer yaratan bir kurum olma özelliği taşıyor” dedi.

Temelleri 1970 yılında atılan İsdemir, üretim ve ihracat kapasitesinin yanı sıra sağladığı istihdamla Türk sanayisinin gelişiminde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. 5 bine yakın kişiye doğrudan, yaklaşık 9 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayan İsdemir, 5.8 milyon ton/yıl sıvı çelik kapasitesi ile Türkiye’nin aynı zamanda yassı ve uzun ürün üretebilen tek entegre çelik üreticisi konumunda bulunuyor.

55’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü ve Erdemir-İsdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve OYAK Maden Metalürji şirketleri yöneticileri, İsdemir Genel Müdürü Ayhan Akın’ın ev sahipliğinde İsdemir tesislerini ziyaret etti.

Ziyarette tesisleri yakından inceleyen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, şirketin Türk sanayisindeki ve demir-çelik sektöründeki öncü rolüne vurgu yaptı. İsdemir’in kurulduğu ilk günden beri Türkiye’nin ve İskenderun bölgesinin kalkınmasında kilit bir rol üstlendiğini ifade eden Yalçıntaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Modern üretim tesisleri, güçlü ihracat performansı ve yenilikçi teknolojik altyapısıyla ülkemizin küresel arenadaki rekabet gücüne katkı sağlayan İsdemir, bir üretim merkezi olmanın ötesinde toplumsal ve ekonomik değer yaratan bir kurum olma özelliği taşıyor.”

İsdemir’in Net Sıfır Yol Haritası çerçevesinde hayata geçirdiği çevresel ve teknolojik yatırımların, Türk sanayisinin sürdürülebilir dönüşüm sürecine yön veren örnek uygulamalar arasında yer aldığını belirten Yalçıntaş, “İsdemir’in 2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşma kararlılığı, yalnızca çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda Türk sanayisinin küresel standartlara uyum sağlama vizyonu açısından da büyük önem taşıyor. Bu yaklaşım, OYAK’ın sürdürülebilirlik odaklı, uzun vadeli değer yaratma stratejisini somut biçimde ortaya koyuyor” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük kapasiteli yüksek fırını faaliyete geçti

Söz konusu hedef doğrultusunda yatırımlarına hız veren İsdemir, Türkiye’nin en büyük kapasiteli yüksek fırını “Cemile”yi 2025 yılında devreye aldı. Yıllık 2,8 milyon ton sıvı ham demir üretim kapasitesi ile verimliliği artıran, enerji tasarrufu sağlayan ve ileri teknolojilerle donatılan yeni nesil yüksek fırın, çevre dostu gaz geri kazanım teknolojisi ile emisyonları azaltarak, karbon nötr hedeflerine ulaşma yolculuğunda İsdemir’e güçlü katkı sağlayacak.